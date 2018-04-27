محافظ الشرقية: 10 مليون يورو منحة ألمانية لإنشاء ورفع كفاءة 30 مدرسة بمركز بلبيس

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إتاحة 10 مليون يورو منحة ألمانية مقدمة لإنشاء ورفع كفاءة 30 مدرسة بمركز بلبيس، للمساهمة في القضاء على نظام الفترتين، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، وتطوير المنظومة التعليمية.

مشيرا إلى أن الأعمال ستتم في إنشاء 20 مدرسة جديدة، ورفع كفاءة وصيانة 10 مدارس أخرى، ليصل الإجمالي إلى 30 مدرسة بمركز بلبيس والذي تعاني فصوله المدرسية من كثافة طلابية عالية.

أوضح المحافظ، أنه جاري إقامة 200 مدرسة بنطاق دائرة المحافظة لتستوعب 4080 فصل بتكلفة 1.8 مليار جنيه، بهدف الوصول للمناطق النائية والبعيدة، وإقامة مدارس فيها لخدمة أبنائنا الطلاب لتقديم جيل قادر على بناء مصر الجديدة التي نحلم بها، بالإضافة إلى جاهزية 115 مدرسة لأعمال الطرح والترسية بتكلفة 500 مليون جنيه.