أمريكا: نريد الحوار مع روسيا وهذا يتوقف على أعمالها

أبدى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، رغبة بلاده في إجراء حوار مع روسيا، متابعًا أن هذا الأمر يتوقف على أعمال موسكو وتصرفاتها.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي، في أول مؤتمر صحفي له عقب توليه منصبه، على هامش اجتماع حلف الناتو، ببروكسل، مساء الجمعة، روسيا بالانضمام للعالم الديمقراطي، الذي يتبنى سياسة الحوار والنقاش بين الأطراف.

وقال إن موسكو عملت على تقويض مؤسسات ديمقراطية في دول حليفة للولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة احترام روسيا للقانون الدولي، ووضع محاربة الإرهاب على أولويات تركيز الناتو.

وأشار إلى أهمية العمل مع المنظمات العالمية في مجال مكافحة الإرهاب، متابعًا: «أبوابنا مفتوحة لكل الدول التي تريد الانضمام إلينا للعمل على سويًا على هذا الملف، وتقبل تطبيق المعايير التي نطلبها منها».

يُذكر أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» مايك بومبيو، الذي وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس، على تعيينه وزيرًا للخارجية، قد رشحه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ليشغل هذا المنصب، بعد أن أقال ريكس تيلرسون، مرجعًا ذلك إلى وجود خلافات كبيرة بينهما حول عدد من القضايا الدولية الملحة.