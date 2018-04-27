جونج أون يهدى رئيس كوريا الجنوبية «مكرونة»

لم يأت زعيم كوريا الشمالية للقاء القمة التاريخى بين الكوريتين خالى الوفاض، بل جلب معه مكرونة الحنطة الشهيرة فى بيونجيانج، ليتناولها الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن.

وفى حين يبحث الرجلان مسائل تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب، وسبل إحلال السلام واحتمالات توحيد الكوريتين، خاطب كيم الرئيس الكورى الجنوبى قائلا: «أحضرت من بيونجيانج مكرونة (نينمين). وسيكون أمرا رائعا أن تتذوقوها»، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وفى وقت سابق، أعلن أن مكرونة الحنطة السوداء الباردة، وهو طبق يعده مطعم «بانمونجوم» الشهير فى بيونج يانج ستكون ضمن وجبات المأدبة التى ستقام على شرف المشاركين فى القمة التاريخية.

وقد استقدم لإعداد هذا الطبق، كبير طباخى هذا المطعم الشهير، وأحضرت آلة تقطيع المكرونة، حيث يتم تحويل العجين إلى خيوط رفيعة توضع فى ماء مغلى ومن بعد تبرد بالثلج.