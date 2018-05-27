وفاة الأمريكي آلان بين رابع رائد فضاء يمشي على سطح القمر

أكدت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وفاة رائد الفضاء الأمريكي آلان بين، رابع رائد فضاء يمشي على سطح القمر، يوم السبت عن 86 عاما.



وتوفي بين في مستشفى هيوستون ميثوديست بولاية تكساس بعد أن شعر بتعب فجأة خلال سفره في إنديانا قبل أسبوعين، وفقا لما ذكرته ناسا في نعي نشر نيابة عن عائلة بين.



وقالت زوجته ليزلي بين، إن "آلان كان أقوى وأروع رجل عرفته على الإطلاق. لقد كان حب حياتي وأفتقده كثيرًا".



وكان بين طيارا في البحرية الأمريكية عندما تم اختياره كمتدرب ضمن مجموعة ثالثة من رواد الفضاء في وكالة ناسا في أكتوبر 1963.



وطار إلى الفضاء مرتين، أول مرة كطيار في رحلة "أبولو 12" في نوفمبر 1969 عندما أصبح رابع شخص يمشي على القمر. وخلال تلك المهمة، قام بتثبيت أول مولد يعمل بالطاقة النووية على القمر، وأجرى عدة تجارب وجمع عينات من الصخور والتربة لدراستها مرة أخرى على الأرض.



وفي يوليو 1973، قاد بين الرحلة الثانية إلى أول محطة فضاء أمريكية، سكايلاب. وقضى مع زميليه 59 يومًا على متن المحطة المدارية التي تدرس الأرض، حيث غطوا ما يقرب من 40 مليون كيلومتر والتقطوا 76000 صورة للشمس لأغراض البحث.