محافظ الحديدة: قوات المقاومة اليمنية تواصل تقدمها نحو المحافظة بخطوات سريعة

أكد محافظ الحديدة «شمال غربي اليمن»، الحسن طاهر، أن قوات المقاومة التهامية والجنوبية والوطنية اليمنية تواصل تقدمها نحو الحديدة بخطوات سريعة بإسناد من التحالف العربي وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.



ونقلت قناة «سكاي نيوز بالعربية» اليوم الأحد، عن «طاهر»، قوله إن 3 مديريات جديدة أصبحت في حكم المحررة من الانقلابين - في إشارة للعناصر الحوثية المدعومة من إيران - داعيا أبناء الحديدة للانتفاض في وجه ميليشيات الحوثي.



وأضاف: «إن تهامة اليوم تدعو كل أبنائها للانتفاض في وجه هذه المليشيات الحوثية الإجرامية التي جثمت على صدورهم لسنوات عدة، وعلى الكثير من الناس أن يفهموا ويعو ويدركوا أن تهامة اليوم غير تهامة الأمس، والنصر والتحرير قادمان بإذن الله».



ووجه رسالة إلى من غُرر بهم قائلا: «إن هذه فرصتهم الأخيرة»، داعيا إياهم إلى وضع السلاح وأن يلزموا منازلهم وعلى أولياء الأمور أن يسحبوا أبناءهم ويكونوا عونا لإخوانهم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حريتهم وكرامتهم.



كانت مصادر في الجيش اليمني قد أفادت أمس بأن القوات اليمنية أصبحت على بعد 50 كيلومترا من مدينة الحديدة، كما شنت القوات عمليات التفاف نوعية على مواقع ميليشيات الحوثي.