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التحالف: مقتل 4 قادة حوثيين في معارك مع الجيش اليمني بصعدة


نشر فى : الأحد 27 مايو 2018 - 4:44 ص | آخر تحديث : الأحد 27 مايو 2018 - 4:44 ص
أكد تحالف دعم الشرعية أن الجيش الوطني اليمني مدعومًا بقوات التحالف استهدف عددا من قيادات ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة رازح بصعدة.

وأضاف التحالف، حسبما أوردت قناة «سكاي نيوز عربية»، أن القادة القتلى من ميليشيا الحوثي هم: أبو حسين غثوان، وليد صالح الغمري، علي قاسم قزان، حميد محمد راويه.

كما أكد التحالف تدمير أماكن تخزين الطائرات بدون طيار للمليشيا الحوثية التابعة لإيران في صعدة.

وأشار إلى أن قيام الميليشيات باستخدام الطائرات بدون طيار بأسلوب انتحاري هو عمل إرهابي، مضيفًا أن الأعمال الإرهابية للمليشيا الحوثية يتم التعامل معها في حينها بحزم.

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