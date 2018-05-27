الكوريتان تعقدان محادثات رفيعة المستوى مطلع يونيو

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الكوريتين ستعقدان محادثات رفيعة المستوى في أول يونيو المقبل، عقب المحادثات المفاجئة بين زعيمي البلدين.



وأعرب كيم عن شكره لمون على عمله في تنظيم القمة، التي تم إلغاؤها، في 12 يونيو بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا على "إرادته الثابتة" حيال المحادثات "التاريخية".



وأفادت الوكالة بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، والرئيس الكوري الجنوبي، مون جي إن، اتفقا على "الاجتماع بشكل متكرر في المستقبل".



يذكر أن كوريا الشمالية كانت ألغت محادثات الأول من يونيو احتجاجا على تدريبات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هذا الشهر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.



وأجرى الزعيمان يوم السبت محادثات لم يعلن عنها مسبقا في "قرية الهدنة" في بانمونجوم التي تقع في منطقة منزوعة السلاح والخاضعة لحراسة مشددة بين البلدين.



يذكر أيضا أن القرية كانت موقعًا لأول قمة تاريخية بين الزعيمين في 27 أبريل، حيث اتفقوا فيها على السعي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، بما في ذلك أن تكون شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية وإعلان نهاية الحرب الكورية رسميا، التي ظلت مستمرة من الناحية الفنية على الرغم من هدنة 1953.



ومن المقرر أن يعقد مون مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من صباح اليوم الأحد لتقديم تفاصيل عن نتائج القمة الأخيرة.



يذكر ان اجتماع يوم السبت هو الرابع من نوعه. حيث عقد والد كيم، كيم جونج ايل، اجتماعات مع نظرائه الكوريين الجنوبيين في عامي 2000 و2007.



وبعد أنباء عن عقد اجتماعهما يوم السبت، كرّر ترامب، الذي ألغى قمة 12 يونيو مع كيم يوم الخميس الماضي بسبب "العداء الصريح" لبيونج يانج، قال في وقت لاحق أنه من الممكن إعادة إحياء المحادثات من جديد.