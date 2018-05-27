انفجارات بركانية في هاواي تقذف الرماد لارتفاع 11 ألف قدم

قال مرصد البراكين في هاواي، إن سلسلة انفجارات وقعت في بركان كيلاويا أمس السبت؛ لتقذف الرماد البركاني لنحو 11 ألف قدم «3 آلاف و353 مترًا»، ما أدى إلى تناثر الرماد على التجمعات السكانية في جنوب غرب الجزيرة.

وتعد الانفجارات الثلاثة، التي بدأت الساعة 10:42 بتوقيت جرينتش، أحدث زخات للرماد والسحب البركانية من كيلاويا خلال الأسبوع الرابع لما يعتبره خبراء الجيولوجيا أحد أكبر دورات الانفجار البركاني لبركان كيلاويا في 100 عام، وفقًا لوكالة رويترز.

وقفز عدد المنازل والبنايات الأخرى، التي دمرتها الحمم البركانية في حي بونا على الجزيرة إلى 82 يوم الجمعة من 50 بعد تجدد انهمار الحمم في ليلاني استيتس هذا الأسبوع.