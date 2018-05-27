ترامب: مازلنا نتطلع إلى قمة 12 يونيو مع زعيم كوريا الشمالية

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إحياء آمال عقد قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بعد أن قال إن اجتماعات حول هذا الشأن "تسير بشكل جيد للغاية".

وبعد أيام من إلغائه قمة 12 يونيو في سنغافورة مع كيم، مستشهدا بـ"العداء الصريح" لبيونج يانج، قال ترامب للصحفيين في واشنطن في وقت متأخر من يوم السبت "مازلنا نتطلع إلى 12 يونيو في سنغافورة، هذا لم يتغير".

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي قال فيه رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، إن "محادثات عملية" ستعقد قريبا بين الجانبين.

وقال مون للصحفيين في العاصمة الكورية الجنوبية سول إن نجاح تلك المحادثات سيقرر ما إذا كانت قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستعقد أم لا، وذلك بعد يوم واحد من عقد اجتماع مفاجئ مع كيم على الحدود بين البلدين.

وقال مون إن كيم أعرب مرة اخرى عن رغبته في الاجتماع مع ترامب وأكد مجددًا على تعهده بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية عندما التقى الزعيمان للمرة الأولى في أبريل الماضي.

وقال الزعيم الكوري الجنوبي إن اجتماع يوم السبت قد تم بناء على طلب من كيم وإنهما اتفقا على أن القمة الكورية الشمالية - الأمريكية "شيء لا يمكننا أن نفشل فيه".

وأضاف "لكنى أعتقد أن الاجتماعات العملية والقمة في 12 يونيو ستسير بسلاسة كبيرة".