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«عمليات ديالي»: تدمير 4 مقرات داعشية.. وإبطال 11 عبوة ناسفة بالعراق

قوات الجيش العراقي - أرشيفية
قوات الجيش العراقي - أرشيفية
بغداد- أ ش أ
نشر فى : الأحد 27 مايو 2018 - 10:33 ص | آخر تحديث : الأحد 27 مايو 2018 - 10:33 ص

أعلنت قيادة عمليات ديالي، اليوم الأحد، عن تدمير 4 مقرات لتنظيم «داعش»، وضبط مخزن للمتفجرات وإبطال 11 عبوة ناسفة، على الحدود مع محافظة صلاح الدين بالعراق.

وقال قائد عمليات ديالي الفريق الركن مزهر العزاوي، في تصريحات خاصة لقناة «السومرية نيوز» الإخبارية، إن قطاعات أمنية مشتركة مدعومة بغطاء طيران الجيش بدأت عمليتها الأمنية «الصفحة الثانية»؛ لتعقب خلايا «داعش» في المناطق الفاصلة بين ديالي وصلاح الدين في المطيبيجة والميتة والسبيعات والحاوي؛ ما أسفر عن تدمير 4 مقرات للتنظيم، علاوة على مخزن من المتفجرات وإبطال 11 عبوة ناسفة.

وشدد على أن العملية مستمرة في تحقيق الأهداف المرسومة لها.

وكانت عمليات ديالي قد أعلنت، السبت، عن الانتهاء من تنفيذ الصفحة الأولى لعملية عسكرية واسعة النطاق لتعقب «داعش» على الحدود الفاصلة بين المحافظة وصلاح الدين.


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