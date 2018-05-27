مقتل جنديين سعوديين في معارك باليمن

قُتل جنديان سعوديان في معارك ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس السبت.

وذكرت الوكالة، أن الجنديين قُتلا خلال أداء عملهما «بالحد الجنوبي»، الصيغة التي تستخدمها السعودية للإشارة إلى تدخلها في اليمن ضد حركة التمرد الحوثية المدعومة من إيران.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن تاريخ أو ملابسات مقتل الجنديين.

من جهة أخرى، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي، بأن: «منظومة الدفاع الجوي المعنية بحماية مطار أبها رصدت جسما غير معرف باتجاه مطار أبها الدولي تم التعامل معه وتدميره».

وتقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا منذ مارس 2015 دعما لقوات الحكومة المعترف بها وفي مواجهة المتمردين الحوثيين.

ومنذ ذلك الحين، قُتل نحو عشرة آلاف يمني وأصيب أكثر من 50 ألفا بجروح، فيما قضي أكثر من 2200 شخص جراء انتشار وباء الكوليرا، وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية حاليا في العالم.