ترامب يستقبل جوشوا هولت في البيت الأبيض بعد إطلاق سراحه من فنزويلا

وصل مواطن أمريكي، كان معتقلا منذ عامين في فنزويلا، إلى البيت الأبيض بعد اطلاق سراحه.



والتقى جوشوا هولت وزوجته ثامي وابنتهما ووالداه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي.



وقال ترامب لجشوا وزوجته "لقد مررتما بالكثير. أكثر بكثير مما يستطيع الناس تحمله".



وغرد ترامب بفيديو مصور مدته 30 ثانية بعد اللقاء فيه ظهرت فيه لقطات لهولت وهو يتحدث ويحتضن أشخاص داخل المكتب البيضاوي مع جملة كتب فيها "عودا حميدا للوطن يا جوش!"



وفي وقت سابق، رحب نائب رئيس الولايات المتحدة، مايك بنس، بالإفراج عن جوشوا، لكنه قال إن العقوبات ستستمر "حتى تعود الديمقراطية إلى فنزويلا".



وأعيد انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو مؤخرا في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية في انتخابات أدانتها الولايات المتحدة ووصفتها بأنه غير ديمقراطية، وشككت فيها المعارضة.



وتم الإعلان عن إطلاق سراح هولت وزوجته في وقت سابق من يوم السبت من قبل أورين هاتش، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية يوتا، موطن هولت، والذي ساعد في التفاوض على إطلاق سراحه.



ونشر هاتش مقطع فيديو يظهر فيه هولت وهو يعانق والديه.



وأظهرت اللقطات أيضا زوجة هولت وابنتهما تحتضنهما، بينما أنهمرت دموع هولت بعد أن عانق والده.



يذكر أن هولت سافر إلى فنزويلا للزواج، بعد أن تعرف على زوجته الحالية على الإنترنت. وقد اتهم بأنه عميل أمريكي علاوة على ارتكاب مخالفات تتعلق بالأسلحة، وتم احتجاز زوجته أيضا.



وأثناء وجوده في المكتب البيضاوي، أعرب هولت عن شكره للرئيس وغيره من المشرعين الذين ساعدوا في إطلاق سراحه.



وقال هولت عن علاقته بزوجته "لم تكن حقا العطلة الرائعة التي كنت أبحث عنها. لكننا ما زلنا معا".



وقال هاتش إن إطلاق سراحه جاء بعد عامين من العمل من مكتبه "مع ادارتين رئاسيتين واتصالات دبلوماسية لا تعد ولا تحصى وسفراء من جميع أنحاء العالم وشبكة من الاتصالات في فنزويلا بالإضافة إلى الرئيس مادورو نفسه".