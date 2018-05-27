انطلاق الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية المظيلة بولاية قفصة التونسية

انطلقت صباح اليوم الأحد، الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية المظيلة بولاية قفصة التونسية، وذلك بعد 3 أيام من انطلاق الدعاية الانتخابية التي ذكرت خلالها القوائم المترشحة أهالي المدينة ببرامجها الانتخابية.

وتخوض الانتخابات ببلدية المظيلة 9 قوائم تتوزع بين 3 قوائم حزبية وقائمة ائتلافية و5 قوائم مستقلة، سعيا للفوز بمقاعد المجلس البلدي للمظيلة، والبالغ عددها 18 مقعدا، وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للناخبين المدعوين للتصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي والبالغ عددهم 8969 ناخبا وناخبة، 8 مراكز اقتراع.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مراكز الاقتراع تفتح أبوابها بداية من الساعة السابعة صباحا لاستقبال الناخبين على أن تغلق في تمام الساعة الخامسة، وذلك لمواكبة مواعيد شهر رمضان.

وكانت الهيئة أكدت في وقت سابق أنها ستدخل تغييرات على لون أوراق الاقتراع وعلى شكلها، كما أنه من المنتظر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات في هذه الدائرة غدا الإثنين، ليفتح بعدها باب الطعون.

يُذكر أن الهيئة قررت إجراء الانتخابات البلدية جزئيا في المظيلة بعد أن توقف المسار الانتخابي لها يوم 6 مايو إثر استحالة إتمام عملية الانتخاب في 8 مراكز اقتراع بالبلدية، وقرر مجلس الهيئة أن يتم اعتماد أيام 23 و24 و25 مايو، لاستئناف الحملة الانتخابية بدائرة المظيلة، وأمس السبت يوم الصمت الانتخابي.