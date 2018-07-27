حريق يوقف الحركة في محطة للسكك الحديدية في فرنسا

توقفت جميع القطارات من وإلى محطة "مونبارناس" للسكك الحديدية بالعاصمة الفرنسية باريس، منتصف اليوم الجمعة، بسبب نشوب حريق في محطة كهرباء فرعية قرب خطوط السكك الحديدية في الضواحي.

وحذرت شركة "إس.إن.سي.إف" الحكومية للسكك الحديدية من اضطراب كبير في الحركة خلال باقي اليوم.

وذكرت شركة "آر.تي.إي" التي تتعامل مع شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي في فرنسا أن الحريق تمت السيطرة عليه في محطة فرعية في ضاحية " إيسي ليه مولينو" في باريس.

وجاء ذلك قبل واحدة من أكثر عطلات نهاية الاسبوع ازدحاما في العام بالنسبة لحركة السفر، حيث يعود المصطافون الذين سافروا مبكرا إلى ديارهم، ويغادر آخرون لقضاء العطلات في أغسطس.

وذكرت وزارة الداخلية أنه سيتم حشد 50 ألف من رجال الشرطة وقوات الدرك خلال عطلتي نهايتي الأسبوعين القادمتين، حيث تم نشر 30 ألف منهم على الطرق.