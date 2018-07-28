السفير الأردني: 500 مليون دولار إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين

• مليار و300 مليون دولار حجم الاستثمارات الأردنية في مصر

• معظم ملفات العرب لا تدار بأيدي عربية



سفير الأردن بالقاهرة، السفير علي العايد، إن مصر والأردن يجمعهما علاقات تاريخية مبنية على التفاهم والتنسيق المستمر بمختلف المجالات، ويلعبان دورًا محوريًا في حل الأزمات بالمنطقة.

وأضاف «العايد»، خلال لقائه ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 500 مليون دولار، مشيرًا إلى التعاون بين مصر والأردن في مجالات الطاقة والغاز والربط الكهربائي والدواء.

وتابع أن حجم الاستثمارات الأردنية في مصر وصل إلى مليار و300 مليون دولار، بينما الاستثمارات المصرية في الأردن لم تتجاوز مليار دولار، مؤكدًا حرص بلاده على توفير الحماية القانونية لكل العمالة الأجنبية بها داخلها وليس فقط العمال المصريين الذين يتجاوز عددهم أكثر من مليون عامل.

وذكر أن هناك تنسيق مستمر بين البلدين على المستوى الأمني والعسكري لمكافحة الإرهاب، متابعًا أن آفتي الإرهاب والمخدرات كلاهما يقضي على عقل الإنسان، لذلك لابد من الاستفادة من الطاقات الشابة من خلال توعيتهم وتوفير فرص عمل جديدة.

وفي سياق متصل، أكد رفض بلاده للتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، وكذلك أي تدخلات خارجية وغير عربية في الشأن العربي، معقبًا: «غياب الموقف العربي الموحد تجاه بعض القضايا ترك فراغًا أدى إلى دخول أطراف غريبة في القضايا العربية، لذلك سنعمل على تعزيز دور الجامعة خلال الفترة المقبلة، باعتبارها المكان الذي يجمع كل العرب».