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المسابقات تحدد موعد دور الـ32 لكأس مصر

محمود عيسي
نشر فى : الجمعة 27 يوليو 2018 - 3:31 م | آخر تحديث : الجمعة 27 يوليو 2018 - 3:31 م

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد إنطلاق منافسات بطولة كأس مصر في الموسم الجديد 2018 – 2019.

لجنة المسابقات حددت إنطلاق دور الـ32 لكأس مصر من يوم 8 إلي 10 من شهر أكتوبر المقبل.

مباريات دور الـ32 لكأس مصر ، تقرر إقامتها بدون اللاعبين الدوليين، في ظل استعدادات منتخب مصر الأول لمباراته الأولي أمام منتخب سوازيلاند ، والمقرر لها من 8 إلي 16 أكتوبر ، ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

جدير بالذكر أن لجنة المسابقات كانت أعلنت موعد إنطلاق بطولة الدوري الممتاز، يوم 31 من شهر يوليو الجاري.

 


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