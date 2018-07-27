المسابقات تحدد موعد دور الـ32 لكأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد إنطلاق منافسات بطولة كأس مصر في الموسم الجديد 2018 – 2019.
لجنة المسابقات حددت إنطلاق دور الـ32 لكأس مصر من يوم 8 إلي 10 من شهر أكتوبر المقبل.
مباريات دور الـ32 لكأس مصر ، تقرر إقامتها بدون اللاعبين الدوليين، في ظل استعدادات منتخب مصر الأول لمباراته الأولي أمام منتخب سوازيلاند ، والمقرر لها من 8 إلي 16 أكتوبر ، ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.
جدير بالذكر أن لجنة المسابقات كانت أعلنت موعد إنطلاق بطولة الدوري الممتاز، يوم 31 من شهر يوليو الجاري.