أكد سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة فريقه أمام تاون شيب البتسواني، المُقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتا إلى أن الفريق يتطلع إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط، خصوصا وأن هذا هو الطبيعي من فريق كبير كالأهلي ينافس دائمًا على البطولات.

وأوضح مدافع الأهلي أن الفريق البتسواني لن يكون خصمًا سهلًا على أرضه ووسط جمهوره، حيث سيلعب بشراسة وقوة مُستغلاً عاملي الأرض والجمهور، وكذلك الرغبة في تعويض الخسارة في لقاء برج العرب بثلاثية نظيفة، وحتى يُحافظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة.

وأشار سعد إلى أن الأجواء في بُتسوانا مختلفة ومتقلبة؛ فالمناخ غير مُستقر، ويتغيّر على مدار اليوم، كما أن ملعب التدريب (ملعب الجامعة البريطانية) صعب، مؤكدا أن الأهلي اعتاد على مثل هذه الظروف الصعبة في قارة إفريقيا، ويمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهله للتعامل مع هذه الظروف بشكل يُحقق معه أهدافه في النهاية.

وكشف مدافع الأهلي عن الجلسات الخاصة التي يعقدها لاعبو الفريق القدامى مع الجُدد والناشئين، من أجل غرس روح الإنتصارات فيهم مُبكرًا، وحثّهم على تحقيق الفوز دائمًا، والتأكيد على أن الأهلي لا يقبل المركز الثاني في أي بطولة، ودائمًا ما يكون هدفه الصعود للقمة والتتويج، لافتا إلى أن هذه الجلسات تتم قبل المباريات الكبرى والهامة ومع انطلاقة الموسم الجديد.

وقال سعد: "حديثُنا مع الناشئين والجدد دائمًا حول قيمة الأهلي، وأنه الفريق رقم واحد في مصر وإفريقيا والوطن العربي، وهذا يضعك دائمًا تحت ضغط شديد، ويُحملك مسئولية كبيرة، فلا بد أن يجتهد الجميع وأن يبذل قصارى جهده، من أجل تحقيق الهدف الأسمى للكيان، وهو الفوز بالبطولات لإسعاد الجماهير الغفيرة، التي تؤازر الفريق في كل مكان".

وانتقل اللاعب الدولي للحديث عن دفاع الأهلي، قائلا: "نملك خط دفاع قوي في ظل وجود لاعبين أصحاب قدرات فنية عالية؛ ومعظمهم لاعبون دوليون؛ أي لاعب متواجد في دفاع الأهلي يؤدي بشكل جيد، بجانب أن الفريق يلعب كرة جماعية، ودفاع الأهلي على مستوًى عالٍ من الخبرات والإمكانيات الفنية العالية."

وبسؤاله عن مدربه كارتيرون، قال: "لن أتحدث عن كارتيرون كمدرب، فهو صاحب اسم كبير في إفريقيا، لكني أود التأكيد على أن المدرب الفرنسي، صاحب شخصية رائعة، وهو مدرب زكي، ومرح، ويعرف كيف يتعامل مع الجميع، سواء كانوا لاعبين، أو مدربين، أو إداريين، أو عمال غرفة خلع الملابس، أو مسئولي النادي، العلاقات الإنسانية المُتميزة بهذا الشكل يكون لها دور كبير في نجاح أي فريق."

وعن مسابقة الدوري في الموسم الجديد، قال سعد: "الدوري سيكون شرسًا في الموسم المقبل، والأنظار كلها تتجه دائمًا نحو البطل، وهذا يُزيد الصعوبات والتحديات أمام الفريق، لكن الأهلي يعرف كيف يتعامل مع هذه الأمور بشكل، يُحقق معه أهدافه في النهاية".

وفي نهاية حديثه وجه سعد رسالة إلى الجماهير، قائلا: "نحن نفتقد هذا الجمهور العظيم، الذي يُعد درع الأمان لنا كفريق وللنادي ككل، أفضل شعور يصل إلى اللاعبين؛ عندما يرسمون الفرحة على شفاه جماهيرهم؛ بالفوز في المباريات والبطولات".