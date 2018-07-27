ليبرمان: بناء 400 وحدة سكينة في «مستوطنة آدم»

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، أنه أعطى تعليمات ببناء 400 وحدة سكنية في مستوطنة آدم الواقعة بالضفة الغربية التي شهدت هجوم طعن نفذه شاب فلسطيني أمس الخميس.

وقال في حسابه الرسمي على موقع تويتر، " أفضل رد على الإرهاب هو تسويع الاستيطان في الضفة الغربية. وبناء عليه ،أعطيت تعليمات صباح اليوم بدفع خطة لبناء 400 وحدة سكنية في مستوطنة آدم، والموافقة على الخطة في الأسابيع المقبلة"،حسبما ذكرت اليوم الجمعة، صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني.

كان شاب فلسطيني قد اقتحم أمس الخميس، المستوطنة الواقعة في الضفة الغربية، وأصاب ثلاثة مستوطنين، قبل إطلاق النار عليه وقتله.

وتوفي أحد المصابين الإسرائيليين متأثرا بجراحه في وقت لاحق .

يأتي الحادث على خلفية الاشتباكات بين الفلسطينيين في قطاع غزة والقوات الإسرائيلية منذ انطلاق مسيرة العودة الكبري في الثلاثين من شهر مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل 148 فلسطينيا وإصابة أكثر من عشرة آلاف.