«بوتين» يدعو «ترامب» لزيارة موسكو

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدعوة نظيرة الأمريكي دونالد ترامب لزيادة موسكو، وذلك حسبما أفادت فضائية «on live»، في خبر عاجل اليوم الجمعة.

يُذكر أن البيت الأبيض، أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن عدم انعقاد القمة الثانية المرتقب عقدها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، هذا العام.

وأعرب «ترامب»، في التاسع عشر من الشهر الجاري، عن تطلعه إلى عقد قمة ثانية مع «بوتين» للبدء في تنفيذ مخرجات القمة الأولى، التي عقدت في العاصمة الفنلندية هلسنكي، في السادس عشر من الشهر ذاته، وشهدت مناقشة الوضع الحالي وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك القضايا الدولية الراهنة.