مئات الآلاف من الكويتيين والوافدين يؤدون صلاة الخسوف

أدى مئات الآلاف من الكويتيين والوافدين صلاة الخسوف مساء اليوم الجمعة فى المساجد التى أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية الكويتية داوود العسعوسي إنه تم تخصيص 57 مسجدا فى محافظات الكويت الست لإقامة صلاة الخسوف، اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف العسعوسى أن الصلاة بدأت مع بدء خسوف القمر فى الساعة 9.24 دقيقة مساء بتوقيت الكويت، على أن تنتهى مع انجلاء الخسوف ، لافتا إلى أنه روعى أن يكون عدد المساجد التى تم تخصيصها مناسبا للتعداد السكانى بكل منطقة جغرافية.

وكان مدير إدارة علوم الفلك والفضاء في النادي العلمي الكويتي علي بوعباس، قد أكد أن الخسوف الكلي للقمر الذي حدث مساء اليوم الجمعة، لن يتم رصده في الكويت، بسبب سوء الأحوال الجوية والغبار المتناثر، والذي يعيق عمل الفلكيين في تصويره والاكتفاء بمراقبته بالعين المجردة.