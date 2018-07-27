مراقبو الكاف يتابعون الاستعدادات لمواجهة المصري ونهضة بركان

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قام الرواندي سيلستين نتاجونجيرا مراقب مباراة المصري ونهضة بركان المغربي يرافقه الأثيوبي مايكل بيلاي المنسق العام للمباراة و التونسي منذر الشاوشي المنسق الإعلامي للمباراة بجولة تفقدية مساء اليوم لاستاد النادي المصري وذلك للاطمئنان على جاهزية الملعب لاستضافة المباراة المقرر اقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الأحد.

وتقام المباراة الاستاد ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشر.

وبحسب الموقع الرسمي للمصري، فإنه خلال الجولة التي استمرت نحو الساعة، حرص الثلاثي على معاينة أرضية الملاعب وتفقد كافة مرافق الاستاد سواء المدرجات أو مولدات الطاقة الكهربية الاضافية وكذلك غرف خلع الملابس لكلا الفريقين والحكام بالاضافة لتفقد قاعة المؤتمرات الصحفية.