علق المهندس نبيل مكاوي، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، على ما تردد بشأن نقص الأسمدة أمام الفلاحين في الأسواق، قائلًا إن المشكلة سببها التجار الذين يقومون بتخزين الأسمدة، لبيعها في الأسواق السوداء.



وأضاف «مكاوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الخميس، أن هناك 7 شركات للأسمدة تنتج حوالي 20 مليون طن أسمدة في السنة، بينما تحتاج الأراضي حوالي 14 مليون طن، موضحًا أن هذه الكميات تكفي جميع الأراضي، بما فيها الأراضي التي تستصلح لزراعتها فيما بعد.



وأشار إلى ضرورة وجود رقابة شديدة لمنع تلاعب هؤلاء التجار بالأسواق، متابعًا: «التاجر بيخزن الأسمدة، لأن صلاحيتها مدة كبيرة، وبيطرحها في الأوقات التي يحتاجها الفلاح».



وذكر أنه ينبغي تحرير سعر الأسمدة، حتى يتم ضبط الأسعار وفقًا للعرض والطلب، ومن ثم تحديد سعر واحد لها، معقبًا: «أي سلعة ليها أكتر من سعر لازم يبقى ليها سوق سوداء».



