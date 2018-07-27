مسؤول فلسطيني: مستوطنون مسلحون ينفذون اعتداءات جنوب نابلس

أضرم مستوطنون يهود النار بمنزل وحطموا آخر بعد هجوم شنوه على منطقة خلة الوسطى بين قريتي جالود وقصره جنوب نابلس الفلسطينية، ظهر اليوم الجمعة.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية لوكالة الأنباء الفلسطينية (معا) إن مستوطنين من مستوطنة "يش كوديش" هاجموا عددا من المنازل في منطقة خلة الوسطى، وقاموا بإشعال النار في منزل يملكه مواطن من الداخل المحتل، وقاموا بتحطيم منزل آخر تملكه المواطنة آيات علاونه كما قاموا بتحطيم عشرات الأشجار في محيط المنطقة والقيام بعمليات تخريب واسعة.

وأكد دغلس أن المستوطنين قاموا بإطلاق عشرات الأعيرة النارية تجاه المواطنين الذين حاولوا منع المستوطنين من القيام بأعمال تخريبية، وإجبارهم على مغادرة المنطقة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.