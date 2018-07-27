«الزراعة» تؤكد تطبيق الأمن والأمان الحيوي داخل مصانع الأعلاف

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، أن الالتزام بمعايير الأمن والأمان الحيوي داخل مصانع الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها، لا يختلف عن ما يطبق على كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة، طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنصوص عليها.

وقالت الدكتورة منى محرز - في تصريح اليوم الجمعة - إن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شدد على الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي مع سرعة إنهاء إجراءات تسجيل واعتماد مخاليط الأعلاف ومركزاتها وإضافتها، دون أي استثناءات أو تجاوزات.