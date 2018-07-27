طرح ملصق تشويقي جديد لـ«تراب الماس» بـ6 من أبطال الفيلم

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6 نجوم من أبطال فيلم تراب الماس يظهرون بشكل غامض بالبوستر التشويقي الذي أطلقته الشركة المنتجة للفيلم، عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، استعدادا لإطلاقه هذا العام في دور العرض.

آسر ياسين، منة شلبي، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار ومحمد ممدوح يطلون لأول مرة في لقطة خلفية بشخصياتهم في فيلم المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد.

وفي مطلع الشهر الحالي، طُرحت مقدمة إعلانية تشويقية مدتها 38 ثانية تكشف عبر 111 لقطة خاطفة عن شخصيات الفيلم، عبر "فيسبوك".

وتدور أحداث تراب الماس حول طه الصيدلي الذي يعيش حياة مملة بصحبة والده القعيد؛ وعندما تحدث جريمة قتل غامضة، ينهار عالم طه بأكمله إلى الأبد.

تراب الماس هو التعاون الثالث بين المخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد، ويقوم ببطولته النجوم آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا وإياد نصّار ومحمد ممدوح وصابرين وأحمد كمال ومحمد الشرنوبي وتارا عماد وسامي مغاوري واللبناني عادل كرم بالإضافة للنجم الكبير عزت العلايلي.