الآلاف يؤدون صلاة خسوف القمر بمختلف مساجد مصر

أدى المسلمون مساء الجمعة صلاة خسوف القمر بمختلف المساجد بمحافظات مصر تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأداء هذه الصلاة مع حدوث ظاهرة خسوف القمر.

وأكد أئمة وخطباء المساجد أن ظاهرة خسوف القمر هي آية من آيات الله من أجل العظة والإرشاد والحرص على أداء الأعمال الصالحة، مبينين أهمية الذكر والدعاء والاستغفار وأداء الأعمال الصالحة مع حدوث مثل تلك الظواهر الكونية التي تؤكد قدرة الله تعالى.

وكانت وزارة الأوقاف قد دعت، في بيان سابق، إلى إقامة صلاة خسوف القمر عقب صلاة عشاء اليوم تطبيقا للسنة النبوية الشريفة.