بوتين يعرب عن استعداده للقاء ترامب في واشنطن أو موسكو

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة عن استعداده للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن أو موسكو.

وقال بوتين للصحفيين في قمة في جنوب أفريقيا، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الرسمية الروسية: "نحن مستعدون للترحيب بالرئيس ترامب في موسكو".

وأضاف بوتين: "أنا مستعد أيضا للذهاب إلى واشنطن في حال كانت هناك ظروف عمل ذات صلة هناك"، بدون الخوض في تفاصيل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اليوم الجمعة أن ترامب سوف يبت في أمر القيام برحلة إلى موسكو بمجرد تلقيه دعوة رسمية وأنه سوف يرحب ببوتين "بعد بداية العام".

وعقد بوتين وترامب اجتماعا ثنائيا الأسبوع الماضي في هلسنكي. وكان بوتين وترامب قد عقدا أول لقاء بينهما خلال قمة في هامبورج العام الماضي.

وتعرض ترامب لانتقادات على نطاق واسع بعد اجتماع هلسنكي لقبوله إنكار بوتين أن موسكو شنت هجمات إلكترونية في محاولة لمساعدة ترامب للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وكانت القمة قد ألقت بظلالها على إدانة الولايات المتحدة 12 مواطنا روسيا بتهمة اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بحملة هيلاري كلينتون وغيرها من الكيانات في محاولة للتأثير على تلك الانتخابات.

ورفض السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنتونوف، هذه المزاعم قائلا إنه يتم التضحية بروسيا لتحقيق مكاسب سياسية، فيما تستعد أمريكا لانتخابات الكونجرس في نوفمبر.