3 أساليب للتخلص من آثار حبك القديم

كشفت دراسة حديثة عن استراتيجيات نفسية محددة يجب اتباعها للتخلص من تداعيات آثار فشل الحب، والتغلب على المشاعر السلبية التى تحدث بعد أى انفصال عاطفى أو طلاق.

وبحسب «جورنال أوف إكسبيرمينتال سيكولوجى»، قامت الدراسة التى أجراها «ميشيل إيه سانشيز» و«ساندرا جى لانجسلاج»، من جامعة ميسورى بولاية سانت لويس الأمريكية، بتقييم ثلاث من استراتيجيات التنظيم السلوكية أو المعرفية، التى عادة ما يستخدمها البشر عقب المرور بتجربة الانفصال العاطفى أو انتهاء العلاقات الرومانسية أو الطلاق للتغلب على مشاعر الحب الباقية تجاه شريك سابق، والتحكم فى الألم الناتج عن انتهاء تلك العلاقات.

وبحسب الصحيفة، أولى تلك الاستراتيجيات تتمثل فى «إعادة التقييم السلبى للشريك السابق»، من خلال التركيز على الصفات السلبية له (عصبى/ عصبية للغاية، ذو مطالب لا تقف عند سقف محدد، وغيرها من الصفات السلبية الأخرى).

ووجدت الدراسة أن هذه الاستراتيجية تعمل بفاعلية على تقليل الحب والشعور بالتحسن بعد الانفصال فى كثير من الأحيان، لكن تأثيرها يستمر على المدى القصير فقط، كما أنها تنطوى فى الوقت ذاته على التفكير فى الأفكار السلبية التى يمكن أن تجعل الفرد يشعر على المدى الطويل بأنه «أسوأ وغير سعيد» من جراء الانفصال.

وتمثلت الإستراتيجية الثانية فى «إعادة تقييم مشاعر الحب بعد الانفصال»، وهى استراتيجية تدرب الشخص على تقبل العواطف التى يثيرها الانفصال، ويمكن أن تشمل هذه الإستراتيجية السلوكية الاعتراف بأن «الكآبة التى تصيب الفرد فى مرحلة ما بعد الانفصال هى جزء لا مفر منه من التجربة، كما يمكن أن تغنى الفرد عن الاعتراف بأنه لا تزال لديه مشاعر تجاه شريكه السابق، وتساعده على قبول هذه المشاعر دون إصدار أحكام مسبقة على نفسه».

أما الإستراتيجية الثالثة فتتمثل فى «الإلهاء»، وهى أبسط وأسهل طريقة للتعامل مع الانفصال بالنسبة لكثيرين، وتعتمد على تغلب الشخص على مشاعره بعد الانفصال من خلال الانخراط فى بعض النشاطات التى تملأ وقته، مثل العمل بجدية أكبر ووقت أطول من المعتاد، أو بدء ممارسة هواية جديدة، أو مشاهدة أفلام قديمة؛ إذ يساعد «الإلهاء» على الحد من الإجهاد الفكرى، على الأقل فى المدى القصير.