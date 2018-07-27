وزير التعليم العالي عن «قوائم الانتظار»: المستشفيات الجامعية استقبلت 1010 حالات حتى الآن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تفقد اليوم الحالات التي أجريت لها جراحات بالمعهد القومي للقلب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة، بصحبة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف وزير التعليم العالي، في تصريح لفضائية «أون لايف»، مساء الجمعة، أن هذه المبادرة تكليف رئاسي هام يستهدف علاج كل مريض مصري وإزالة معاناته الناجمة عن نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية في بعض المستشفيات.

وتابع أن هناك 110 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية، يتوافر بها كوارد بشرية مؤهلة لكنها تعاني من كثافة الإقبال وقلة الإمكانيات، لافتًا إلى استقبال المستشفيات الجامعية 1010 حالات ضمن مبادرة «قوائم الانتظار» على مدار العشرين يومًا الماضية، تنوعت تدخلاتهم الجراحية بين عمليات قلب مفتوح، قسطرة، زراعة أعضاء، زراعة قوقعة، تغيير مفاصل، علاج أورام، مخ وأعصاب.

وأكد على ترسيخ الدولة كل إمكانياتها لخدمة المواطن البسيط، وتقديم خدمة علاجية لائقة بالتكامل في الاحتياجات والإمكانيات بين المستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتأهيل وتدريب الإمكانيات البشرية في التخصصات التي تعاني بعض المستشفيات على مستوى الجمهورية من نقصها.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، المعهد القومي للقلب؛ لمتابعة الحالات التي أجريت لها تدخلات جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة، بصحبة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.