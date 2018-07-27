«الأزهر» يندد باقتحامات الاحتلال المتكررة لساحات المسجد الأقصى

ندد الأزهر الشريف، باقتحامات قوات الاحتلال الصهيوني المتكررة لساحات المسجد الأقصى، وما يصاحبها من اعتداءات بربرية على المصلين الآمنين، والتي وقع آخرها اليوم عقب صلاة الجمعة، ما أسفر عن إصابة عشرات المصلين بجروح واختناقات.

وأكد «الأزهر»، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الجمعة، دعمه لصمود ونضال الشعب الفلسطيني في مواجهة تلك الاعتداءات، مشيدًا برباط أبناء القدس ودفاعهم الباسل عن أرضهم ومقدساتهم.

ودعا المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى القيام بواجبها الأخلاقي في إدانة ووقف تلك الاعتداءات، وتجريم مرتكبيها، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال، في وقت سابق من اليوم، باحات المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين، ما أدى إلى وقوع إصابات، تم نقلها إلى المستشفيات لتلقي الخدمة العلاجية اللازمة، لكنها بنهاية اليوم أعادت فتح أبواب المسجد مرة أخرى بعد استمرار غلقه لساعات.

يندد #الأزهر_الشريف باقتحامات قوات الاحتلال الصهيوني المتكررة لساحات المسجد #الأقصى المبارك، وما يصاحبها من اعتداءات بربرية على المصلين الآمنين، والتي وقع آخرها اليوم عقب صلاة الجمعة، ما أسفر عن إصابة عشرات المصلين بجروح واختناقات#القدس#الأزهر_لنصرة_القدس — الأزهر الشريف (@AlAzhar) July 27, 2018

يؤكد #الأزهر الشريف دعمه لصمود ونضال #الشعب_الفلسطيني في مواجهة تلك الاعتداءات، مشيدا برباط أبناء #القدس ودفاعهم الباسل عن أرضهم ومقدساتهم#الأزهر_لنصرة_القدس — الأزهر الشريف (@AlAzhar) July 27, 2018