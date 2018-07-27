لجنة الانتخابات الباكستانية: إعلان النتائج النهائية خلال 24 ساعة

قال كبير مسؤولي لجنة الانتخابات الباكستانية بابر يعقوب، لوسائل الإعلام إن اللجنة ستعلن النتائج النهائية للانتخابات في غضون 24 ساعة.



ومع انتهاء الاقتراع أول أمس الأربعاء، انتقدت المجموعات السياسية الرئيسية الانتخابات ووصفتها بأنها "مزيفة"، مشيرة إلى وقوع مخالفات مزعومة في عملية الفرز.



وأعلن النجم الرياضي السابق، عمران خان، فوزه في الانتخابات التي شهدتها باكستان يوم أول أمس، وذلك قبل أن تعلن لجنة الانتخابات النتائج الرسمية.



ووفقا لنتائج غير رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية فإن حزب حركة الإنصاف الباكستانية بقيادة خان يتقدم على منافسيه.



وقال خان في خطاب بثته القنوات التلفزيونية: "سنجعل البلاد دولة رفاه".



كانت لجنة الانتخابات أعلنت في وقت سابق أن عملية فرز الأصوات تأخرت لأسباب فنية، ورفضت مزاعم سياسيين بارزين بأنه جرى تزوير النتائج.