الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

ووصلت حصيلة ضحايا رصاص جيش الاحتلال بحدود غزة على مدار اليوم، إلى استشهاد فلسطينيين اثنين حتى الآن.

واقتحمت قوات الاحتلال، في وقت سابق من اليوم، باحات المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين، ما أدى إلى وقوع إصابات، تم نقلها إلى المستشفيات لتلقي الخدمة العلاجية اللازمة، لكنها بنهاية اليوم أعادت فتح أبواب المسجد مرة أخرى بعد استمرار غلقه لساعات.