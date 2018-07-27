تركيا: مذكرات اعتقال بحق 8 مشتبه بارتباطهم بجماعة جولن

أصدر ممثلو الإدعاء في تركيا مذكرات اعتقال بحق ثمانية أعضاء مشتبه بهم على الأقل بجماعة "فتح الله جولن"(فيتو)، التي تصفها الحكومة التركية بأنها منظمة "إرهابية" -وتتهما بأنها تقف وراء انقلاب فاشل في عام 2016 - لتورطهم المزعوم في تزوير اختبارات الشرطة، بحسب مصادر.

صدرت أوامر الاعتقال من مكتب المدعي العام الرئيسي في العاصمة أنقرة،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود على التحدث إلى وسائل الإعلام، أن المشتبه بهم متهمون بتسريب امتحان المفوض إلى ضباط الشرطة المرتبطين بمنظمة فيتو ،التابعة لجولن، قبل اختبار عام 2011.

وتتهم تركيا أيضا جماعة فيتو بالوقوف وراء حملة طويلة لإسقاط الدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية ، لا سيما الجيش والشرطة والقضاء.

وفي أعقاب الانقلاب الفاشل، قامت السلطات التركية بحملة اعتقالات واسعة النطاق وبعزل عشرات آلاف من وظائفهم في مختلف قطاعات الدولة المدنية والجهات الأمنية.