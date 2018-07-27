الجمعة 27 يوليو 2018 6:21 ص القاهرة القاهرة 26°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

عصابة كولومبية تعرض مكافأة ضخمة مقابل قتل كلبة بوليسية

بوجوتا - د ب أ
نشر فى : الجمعة 27 يوليو 2018 - 2:52 ص | آخر تحديث : الجمعة 27 يوليو 2018 - 2:52 ص
ذكرت صحيفة «إل تيمبو» الكولومبية اليومية، يوم الخميس، أن أقوى عصابة إجرامية في كولومبيا عرضت مكافأة قدرها 200 مليون بيزو (70 ألف دولار) لمن يقتل كلبة بوليسية تمكنت من العثور على خمسة أطنان من الكوكايين كانت العصابة تحاول تهريبها إلى أوروبا.

واكتشفت الكلبة، واسمها "سومبرا" وتنتمي إلى فصيلة "جيرمن شيبرد"، الكوكايين، الذي أخفته عصابة "جلف كلان" داخل قطع غيار سيارات، في مطار مدينة ميديلين.

ووفقا للتقرير فقد عرض زعيم العصابة، دايرو أوسوجا، المكنى أوتونيل، أحد أكثر الرجال المطلوبين في كولومبيا، بعد ذلك مكافأة إلى من يقتل الكلبة.

وتم نقل الكلبة للعمل في مطار بوجوتا لحماية حياتها.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك