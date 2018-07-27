وزيرة البيئة تبحث مع وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية تطوير كفاءة منظومة النظافة

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أوضاع منظومة النظافة بالمحافظة والعمل على تطوير ورفع مستوى كفاءة المنظومة.

وذكرت وزارة البيئة في بيان اليوم، أنه تم خلال الاجتماع بحث التحديات التى تواجهها المحافظة وعرض سبل دعم منظومة النظافة من خلال دراسة الاحتياجات المقدمة لتوفير عدد من المعدات اللازمة لمدن المحافظة ومدفن العبور الجديد للبدء فى عملية تشغيله،كما ناقش الاجتماع إمكانية توفير الدعم اللازم لمحطات وسيطة والمزمع إنشاؤها بمدينتي شبرا وقها، وإنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات الصلبة ومخلفات الهدم والبناء وذلك لاستيعاب مخرجات المخلفات اليومية للمحافظة.

حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات وممثلو البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك بالمركز الثقافى التعليمي بيت القاهرة الفسطاط.

فى نفس السياق ، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعا بمقر وزارة البيئة لمناقشة مشكلة المخلفات وتحسين مستوي النظافة بجميع المحافظات.

واستعرض شعراوي جهود الوزارة للمساهمة في حل هذه المشكلة وسعيها لزيادة المشاركة المجتمعية في استكشاف واستنهاض الطاقات الاقتصادية الكامنة لكل محافظة ودمج المواطنين والشباب وكافة فئات المجتمع في عملية تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج والمشروعات المتعلقة بمجتمعاتهم.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية تتكامل مع وزارة البيئة للحد من هذه المشكلة والعمل علي إنهائها، مؤكدا ان سياسة الوزارة تعتمد علي ترك حرية وضع تصور لحل المشكلة للمحافظين كل وفق ما يناسب محافظته ويلائم طبيعتها.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن لدى الوزارتين القدرة علي تحقيق انجاز ملموس في هذا الملف بخطة عمل طموحة وجهد مضاعف يتماشي والقفزات السريعة التي تحققها مصر في مجالات التنمية والمشروعات القومية وكافة المجالات التي أعادت مصر للصدارة مجددا. مشيرا إلى التوسع في عمليات التشجير بالمحافظات والاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لمتابعة سير العمل في منظومة النظافة بمختلف المحافظات وهو ما يبشر بتحسن الأوضاع خلال الفترة القليلة القادمة.

‎ من جانبها ، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خطة وزارة البيئة فى المنظومة الجديدة لإدارة مشكلة المخلفات والتي تسعي لتخطي دورها التقليدي إلي حلول ناجزة تعتمد علي الابتكار ومشاركة المجتمع وإشراك القطاع الخاص، والسعي لجذب استثمارات كبيرة فى تدوير المخلفات بشكل يوفر فرص عمل ويحول مشكلة القمامة من عبء علي الدولة والمجتمع إلى فرص حقيقية تدعم الاقتصاد عبر التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات وتحويلها لمنتجات مفيدة واتاحة الفرص للاستثمار في انتاج الطاقة من المخلفات، وأوجه الدعم التي تقدمها للمحافظات لإزالة التراكمات وتحسين حالة النظافة.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون المشترك مع وزارة التنمية المحلية وبالجهد الكبير الذي يبذله اللواء محمود شعراوي في دعم المنظومة وحرصه علي تحقيق انجاز كبير في هذا الملف.مؤكدة أن التعاون بين الوزارتين سيؤتي ثماره قريبا وأن المواطن سيشعر بتحسن حالة النظافة وتحرك المنظومة للأمام خلال الأسابيع القليلة المقبلة.