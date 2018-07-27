أعلنت شركة "إعلام المصريين" المالكة لشبكة قنوات أون عن توقف بث ON Live الإخبارية ابتداء من فجر الغد، وذلك في إطار إعادة هيكلة القنوات التابعة للمجموعة مع الحفاظ على حقوق العاملين بالقناة.

وخلال بيان صحفي، أعلنت "اعلام المصريين" أيضا عن اطلاق قناة ON Sport II لتكون إضافة جديدة لمجموعة قنوات أون، وهو ما يؤكد ويدعم استراتيجية ورؤية المجموعة التي يدخل فيها بشكل رئيسي دعم الرياضة المصرية والمجال الرياضي إعلاميا، ومن المقرر أن تنطلق قناة أون سبورت 2 على نفس تردد قناة أون لايف بعد توقفها.

وصرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إعلام المصريين" بأن قرار المجموعة بشأن قناة ON Live جاء من أجل أداء أفضل ودعما للاتجاه المستقبلي للمجموعة من خلال قنواتها التلفزيونية لتقديم ما يتناسب مع مكانة مصر الإعلامية.

كما أكد مرسي على أن انطلاق قناة أون سبورت 2 يدعم توجه مجموعة "إعلام المصريين" واستراتيجيتها التوسعية التي تركز على التغطية الإعلامية الإحترافية للرياضات المختلفة بما يخدم توجه الدولة المصرية لدعم الرياضة والشباب.

وأضاف تامر مرسي أن قنوات المجموعة التلفزيونية ستستمر في تطوير أدواتها وتحسين معاييرها لتقديم محتوى احترافي في كل المجالات من أجل اعلام مصري يتقدم نحو الأفضل.