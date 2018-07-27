منتخب ناشئي اليد يتوج بذهبية الألعاب الإفريقية

توج منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2000 بذهبية دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالجزائر حتى غدا السبت.
وتغلب منتخب مصر على منتخب الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 28-21 ليحصد اللقب.
وكان منتخب الناشئات مواليد 2000 قد توج أيضا باللقب اليوم بعد فوزه على الرأس الأخضر في المباراة النهائية 31-20.
وتضم قائمة المنتخب بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد ومحمد عادل المدرب العالم 14 لاعبا هم: عبد الرحمن حميد – مؤمن حسام – يوسف علاء – عبد الرحمن باهر – عمر عطية – عمر الكردي – سيف هاني – مازن رضا – عادل شاكر – احمد ياسر – عبد الفتاح علي – مهاب سليمان – عبد الله فاروق – يوسف طارق.
وتشارك مصر ببعثة مكونه من 372 فردًا منهم 269 لاعب ولاعبة بالإضافة للأجهزة الفنية، يمثلون 27 لعبة رياضية مختلفة.