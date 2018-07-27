منتخب ناشئي اليد يتوج بذهبية الألعاب الإفريقية

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توج منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2000 بذهبية دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالجزائر حتى غدا السبت.

وتغلب منتخب مصر على منتخب الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 28-21 ليحصد اللقب.

وكان منتخب الناشئات مواليد 2000 قد توج أيضا باللقب اليوم بعد فوزه على الرأس الأخضر في المباراة النهائية 31-20.

وتضم قائمة المنتخب بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد ومحمد عادل المدرب العالم 14 لاعبا هم: عبد الرحمن حميد – مؤمن حسام – يوسف علاء – عبد الرحمن باهر – عمر عطية – عمر الكردي – سيف هاني – مازن رضا – عادل شاكر – احمد ياسر – عبد الفتاح علي – مهاب سليمان – عبد الله فاروق – يوسف طارق.

وتشارك مصر ببعثة مكونه من 372 فردًا منهم 269 لاعب ولاعبة بالإضافة للأجهزة الفنية، يمثلون 27 لعبة رياضية مختلفة.