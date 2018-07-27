انتهاء الحملات الانتخابية في كمبوديا اليوم قبل انتخابات الأحد المقبل

خرج آلاف الكمبوديين، الكثير منهم يرتدون قمصان وقبعات زرقاء أو بيضاء، مزينة بشارات الحزب الحاكم إلى الشوارع والحدائق في العاصمة بنوم بنه اليوم الجمعة، من أجل المشاركة في المؤتمرات الانتخابية الاخيرة قبل الانتخابات المزمعة يوم الأحد المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكتسح رئيس الوزراء هون سين، الذي يقود كمبوديا منذ 33 عاما وحزب "الشعب الكمبودي" الحاكم، الانتخابات نظرا لانه تم حظر حزب "الإنقاذ الوطني" الكمبودي العام الماضي، أكبر حزب معارضة في البلاد، من المشاركة في الانتخابات.

ووصف زعماء حزب "الإنقاذ الوطني الكمبودي" التصويت بأنه "عار"، ودافعوا عن مقاطعة الانتخابات احتجاجا على حل الحزب من خلال أمر قضائي، بناء على طلب للحكومة في نوفمبر الماضي. وأعقب ذلك حبس رئيس الحزب، بسبب اتهامات بالخيانة، تم انتقادها على نطاق واسع، والتي ينفيها.

وفي اجتماع حاشد اليوم الجمعة، ألقى هون سين 65 عاما، كلمة أمام حشد من أنصاره، قدر عددهم بعشرات الالاف، قبل قيادة موكب من السيارات ولوح الناس بأعلام لحزب "الشعب الكمبودي" وأعلام كمبودية، على طول الطرق الرئيسية بالمدينة.

وشكر رئيس الوزراء القوي أنصاره من حزب "الشعب الكمبودي" بسبب إعطائه الفرصة لمواصلة تطوير البلاد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة.

وأضاف أنه يعتزم تولي المنصب لعشر سنوات أخرى على الأقل.