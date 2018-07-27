كوريا الشمالية تبدأ عملية إعادة رفات الجنود الأمريكيين

قال البيت الأبيض، في بيان صدر عنه يوم الخميس، إن طائرة غادرت كوريا الشمالية تحمل رفات جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب الكورية، مضيفا أن هذا كان جزءا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة سنغافورة الشهر الماضي.



وجاء في البيان الصادر عن المتحدث الرسمي أن "طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز سي -17 تحتوي على رفات جنودنا غادرت وونسان بكوريا الشمالية"، مضيفا أن مسؤولين من الأمم المتحدة وخبراء فنيين كانوا على متن الطائرة.



ومن المقرر أن يقام احتفال رسمي في الأول من أغسطس في قاعدة أوسان الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية.



وقال البيان "إن أعمال اليوم تمثل خطوة أولى مهمة لاستئناف إعادة الرفات من كوريا الشمالية واستئناف العمليات الميدانية في كوريا الشمالية للبحث عن 5300 أمريكي لم يعودوا بعد إلى ديارهم".