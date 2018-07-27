قوات إسرائيلية تداهم منزل منفذ عملية مستوطنة «آدم» بالضفة الغربية

اقتحمت قوات إسرائيلية فجر الجمعة، قرية كوبر شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تخللها تفتيش للمنازل واندلاع مواجهات واقتحام لمنزل الشاب طارق محمد دار يوسف (17 عاما) منفذ عملية مستوطنة "آدم" والذي لقى حتفه.

وقالت مصادر من القرية، إن قوة عسكرية كبيرة وناقلات جنود وجرافتين اقتحمت القرية ودخلت منزل والد منفذ عملية الطعن وقامت بأعمال التفتيش، كما جرى اقتحام منازل أخرى واعتقال شبان ،من بينهم الشاب خلدون البرغوثي.

واندلعت مواجهات عنيفة في أرجاء القرية أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية القنابل الغازية بكثافة والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما رشق عشرات الشبان قوات الاحتلال بالحجارة وأغلقوا الطرقات، دون وقوع إصابات.

كان المركز الفلسطيني للإعلام قد ذكر نقلا عن مصادر إسرائيلية، إن الشاب الفلسطيني اقتحم المستوطنة، وأصاب ثلاثة مستوطنين، قبل اطلاق النار عليه وقتله.

وتوفي احد المصابين الاسرائيليين متأثرا بجراحه في وقت لاحق .

يأتي الحادث على خلفية الاشتباكات بين الفلسطينيين في قطاع غزة والقوات الإسرائيلية منذ انطلاق مسيرة العودة الكبري في الثلاثين من شهرارس الماضي ،مااسفر عن مقتل 148 فلسطينيا واصابة اكثر من عشرة آلاف.