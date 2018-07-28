قال سفير الأردن لدى مصر، السفير علي العايد، إن مصر والأردن يدعمان الحل السياسي في الأزمة السورية، موضحًا أنه لا أمل في عودة الاستقرار وتأمين بيئة مناسبة لعودة اللاجئين دون الحل السياسي.

وأضاف «العايد»، خلال لقائه مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أنه يجب أن تكون هناك إرادة من الشعب السوري للانخراط في هذه الحلول السياسية لعودة الأمل للبلاد، مؤكدًا رفضه لأي تدخلات خارجية في شؤون الدول العربية.

وأوضح أن غياب الموقف العربي الموحد تجاه مختلف القضايا يدعم دخول الأطراف الخارجية في قضايا المنطقة العربية، معقبًا: «للأسف معظم الملفات العربية لا تدار بأيدي عربية».

وأشار إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على كاهل جامعة الدول العربية، التي تعتبر المظلة الوحيدة التي تجمع العرب، مؤكدًا على أهمية تعزيز دورها لفرض مواقفها بشأن حل القضايا الشائكة في المنطقة.