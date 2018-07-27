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«بنها للإلكترونيات»: قادرون على تلبية احتياجات «التعليم» من التابلت

حسام حسن رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية
حسام حسن رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية
محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 27 يوليو 2018 - 6:21 ص | آخر تحديث : الجمعة 27 يوليو 2018 - 6:21 ص
قال الدكتور حسام حسن، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، إن الشركة تخدم قطاعات القوات المسلحة بالتوازي مع تلبية احتياجات المواطن من المنتجات المدنية، وهو ما يفرض عليها ضرورة تطوير إنتاجاتها بصورة مستمرة لمواكبة التحديثات.

وأشار «حسن»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الخميس، إلى قدرة وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع على توفير احتياجات وزارة التربية والتعليم من التابلت التعليمي للطلاب أو المدرسين، مؤكدًا: «قادرون على تلبية مطالب وزارة التربية والتعليم».

وأوضح أن إنتاج التابلت سيمر عبر عدة مراحل، بداية من استيراد مكوناته بالكامل من الخارج حتى توفير خطوط الإنتاج، ومرورًا بالمشاركة في إنتاجه، ثم وصولًا إلى تصنيعه محليًا في مصر.

وذكر أن مصنع «بنها» بدأ العمل عام 1961، بإنتاج التليفزيون «أبيض وأسود» في القطاع المدني، موضحًا أن المصنع بإمكانه الآن إنتاج أجيال متطورة من التليفزيونات.


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