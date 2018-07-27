استعدادات في غزة لاحتجاجات ضمن الجمعة رقم 18 من مسيرات العودة

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة اليوم، في احتجاجات، ضمن الجمعة رقم 18 من مسيرات العودة الشعبية على الأطراف الحدودية مع إسرائيل.

وحثت هيئة مسيرات العودة العليا على أوسع مشاركة في احتجاجات اليوم، التي أطلقت عليها اسم (أطفالنا الشهداء) تكريما لأكثر من 20 طفلا فلسطينيا قتلوا في الاحتجاجات المستمرة للشهر الرابع.

واعتبرت الهيئة أن المشاركة الشعبية الواسعة في مسيرات العودة "تأكيد على الرفض الفلسطيني لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين".

ومن المقرر أن تنطلق الاحتجاجات في خيام العودة، المقامة على بُعد مئات الأمتار من السياج الحدودي مع إسرائيل في ساعات عصر اليوم.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، قتل 152 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 16 ألف آخرين برصاص إسرائيلي واختناقا بالغاز منذ بدء المسيرات في 30 مارس الماضي.

وتطالب احتجاجات مسيرات العودة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وتأتي احتجاجات اليوم، وسط تصاعد في التوتر الميداني بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في قطاع غزة أمس الخميس حالة "الاستنفار القصوى" في صفوفها بعد مقتل ثلاثة من عناصرها في قصف إسرائيلي أول أمس الأربعاء.