مقاتلات التحالف تكثف غاراتها على مواقع الحوثيين في الحديدة

كثفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت مبكّر من اليوم الجمعة، غاراتها الجوية على مواقع متفرقة بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 15 غارة جوية على مقر الشرطة العسكرية بمدينة الحديدة ومواقع متفرقة في مديريات زبيد والزيدية والدريهمي.



وأضافت المصادر، أن هذه الغارات هي الأعنف على الحديدة منذ بدء تصعيد العمليات العسكرية فيها، حيث هزت انفجارات عنيفة المدينة وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من على المواقع المستهدفة.



وبحسب المصادر، لا يزال تحليق الطيران مستمر حتى هذه اللحظة في أجواء المحافظة بشكل مكثف وعلو منخفض.



ويسيطر الحوثيون على مدينة وميناء الحديدة، وأجزاء واسعة من المحافظة.



وتأتي هذه الغارات بعد إعلان قوات التحالف العربي، عن استهداف الحوثيين لناقلتي نفط سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن، وإعلان الحوثيين عن "استهداف مطار أبوظبي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3".



ويوم أمس الخميس، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل فوري في مساندة جهود الحكومة العسكرية لتطهير الساحل الغربي من ميليشيا الحوثيين، والضغط عليها بالانسحاب من مدينة الحديدة.



وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، جماعة الحوثيين بتلقي الأسلحة من إيران عبر الساحل الغربي لليمن، وهو ما تنفيه إيران.