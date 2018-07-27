بيرلين: لا أفكر في الرحيل عن أرسنال

أكد هيكتور بيرلين لاعب الأرسنال الإنجليزي أنه سعيد بتواجده مع الجانرز، وسعيد أيضًا بتواجده في العاصمة الإنجليزية لندن، وأنه لم يكن يحلم بأرتداء قميص الفريق.

وقال بيرلين في تصريحات لصحيفة «ميرور» البريطانية أنه يتعجب من توجيه الناس أسئلة له حول إمكانية مغادرته الفريق، وعن مستقبله في الفترة المقبلة، مشيرًا أنه وقع عقد طول الأمد مع الفريق قبل عامين ولا يفكر في الرحيل عن الفريق.

وأضاف:" النادي منحني الفرصة لأصبح اللاعب الذي أنا عليه الآن، لذا لا أريد الذهاب إلى مكان آخر، أنا سعيد جدًا هنا".

وعن أوناي إيمري المدير الفني الجديد للأرسنال، أوضح :" جميع الفرق التي دربها كانت تقاتل بقوة وملتزمة جدًا من الناحية الدفاعية، الأمر الأهم الآن هو أن نسمح للجميع بالتكيف مع المدرب والطاقم الفني الجديد، إن حدث ذلك فبإمكاننا أن نقاتل من أجل أمور كبير في المستقبل".