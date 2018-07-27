إصابة 18 شخصًا في 3 حوادث متفرقة بمطروح

أصيب 18 شخصًا بإصابات متنوعة في مناطق متفرقة اليوم الجمعة، إثر 3 حوادث انقلاب لـ 3 سيارات على الطرق الدولية والساحلية المؤدية لمطروح.

وكان مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر قد تلقى إخطارا من المستشفى العام، يفيد بوصول 9 مصابين من محافظة الإسكندرية، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 35 على طريق (مطروح_الإسكندرية) الساحلي، كما استقبل مستشفى العلمين المركزي، 7 مصابين من الغربية والقليوبية والقاهرة، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 5 على طريق الضبعة الإقليمي، ومصابين اثنين إثر حادث انقلاب سيارة أمام قرية اللوتس على الطريق الساحلي. وتم نقل المصابين لمستشفى العلمين المركزي، والمستشفى العام بمدينة مرسى مطروح.

من جانبها كلفت إدارة البحث الجنائي بالمديرية بالتحري عن ظروف وملابسات الحوادث الثلاثة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة.