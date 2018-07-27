عصابة مخدرات في كولومبيا ترصد 70 ألف دولار مكافأة لقتل كلبة

أسرعت السلطات في إقليم أورابا في كولومبيا بنقل أحد كلاب الشرطة إلى مكان خارج الإقليم لتأمينها بعدما رصدت أكبر عصابة لتهريب المخدرات في البلاد جائزة مالية لأي شخص يقتلها.

وتعرضت العصابة، التي تسمي أورابانوس، لضربة قاسية الأسبوع الماضي كانت بطلتها كلبة الشرطة "سومبرا"، أو "الشبح"، حيث توصلت بحاسة الشم القوية إلى موقع 10 أطنان من مخدر الكوكايين، لتتمكن الشرطة من مصادرتها.

وفي وقت لاحق، أعلنت العصابة التي تضم أخطر المجرمين في البلاد عن مكافأة بقيمة 200 مليون بيزو (70 ألف دولار أمريكي) لأي شخص يقتل سومبرا وهي من فصيل جيرمان شيبارد.

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وبحسب تقارير المركز الإعلامي للشرطة، انتقلت سومبرا إلى المطار الدولي في مدينة بوغوتا عاصمة البلاد، وهو المكان الذي يعتبر آمنا مقارنة بأي موقع آخر.

ولا تتحرك سومبرا إلا بمرافقة عدد من رجال الشرطة حرصا على توفير أكبر قدر من الأمان لها.

وكانت سومبرا تعمل في منطقة ساحل المحيط الأطلسي الذي يضم عدة موانيء منها ميناء تيربو الذي تنشط فيه عصابات تهريب المخدرات باستخدام القوارب السريعة وأحيانا الغواصات التي تنقل شحنات المخدرات من كولومبيا إلى أمريكا الوسطى قبل أن تنطلق من هناك إلى الولايات المتحدة.

وتمكنت سومبرا من العثور على أكثر من خمسة أطنان من مخدر الكوكايين في أحد القوارب أثناء التفتيش ثم عثرت لاحقا على نحو خمسة أطنان أخرى في شحنة من قطع غيار السيارات المخصصة للتصدير.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها هذه العصابة مكافأة مالية للتخلص من أعدائها، فقد وزعت في عام 2012 منشورا ترصد فيه مكافأة بقيمة 500 دولار أمريكي لكل من يقتل شرطيا.

ويعد المبلغ الكبير الذي رصدته للتخلص من سومبرا مؤشرا على حجم الخسارة الفادحة التي تسببت فيها للعصابة.