ضبط 123 قطعة سلاح ناري بحوزة 108 متهمين في حملات أمنية على مستوى الجمهورية

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، خلال ٢٤ ساعة، في ضبط ١٢٣ قطعة سلاح ناري بحوزة ١٠٨ متهمين ، وذلك فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.

وشملت الأسلحة ٩ بنادق آلية وبندقية رصاص و٢٦ بندقية خرطوش وبندقيتي رصاص و٧ طبنجات و٨٠ فرد محلي الصنع و٩٧ طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابات المختصة .. وجارى استمرار الحملات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ،ومن بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .