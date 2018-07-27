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ضبط 123 قطعة سلاح ناري بحوزة 108 متهمين في حملات أمنية على مستوى الجمهورية

كتب - مصطفى عطيه
نشر فى : الجمعة 27 يوليو 2018 - 3:15 م | آخر تحديث : الجمعة 27 يوليو 2018 - 3:15 م

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، خلال ٢٤ ساعة، في ضبط ١٢٣ قطعة سلاح ناري بحوزة ١٠٨ متهمين ، وذلك فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.

وشملت الأسلحة ٩ بنادق آلية وبندقية رصاص و٢٦ بندقية خرطوش وبندقيتي رصاص و٧ طبنجات و٨٠ فرد محلي الصنع و٩٧ طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابات المختصة .. وجارى استمرار الحملات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ،ومن بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .


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