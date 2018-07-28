النجم الساحلي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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تأهل فريق النجم الساحلي التونسي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتغلبه على مبابان سوالوز السوازيلندي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة والتي شهدت أيضا فوز بريميو دي أجوستو الأنجولي على زيسكو يونايتد الزامبي 2 / 1.

وسجل هدفي النجم الساحلي ماهر الحناشي وسليم بن بلقاسم في الدقيقتين 21 و89.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه فيما توقف رصيد مبابان سوالوز عند أربع نقاط.

وضمن النجم الساحلي تأهله إلى دور الثمانية خاصة وأن مبابان سوالوز إذا فاز بمباراتيه المقبلتين وخسر النجم آخر مباراتين له سيصعد النجم متفوقا بفارق المواجهات المباشرة حيث فاز ذهابا 3 / صفر وإيابا 2 / صفر.

وفي المباراة الثانية، فاز بريميو دي أجوستو الأنجولي على زيسكو يونايتد الزامبي 2 / 1.

وتقدم زيسكو بهدف سجله جون تشينجاندو في الدقيقة 67 وتعادل هيرمينجيلدو دا كوستا لبريميرو في الدقيقة الأخيرة من المباراة قبل أن يسجل ميسيلينجي أونجي هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع بريميرو دي أجوستو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد زيسكو عند نقطتين في قاع الترتيب.