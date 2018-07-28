القبض على فتاة سعودية ترقص «كيكي» بجوار سيارتها

ألقت قوات الأمن السعودية، اليوم الجمعة، القبض على فتاة سعودية، بعدما نشرت فيديو وهى تؤدي رقصة "كيكي" بجوار سيارتها في المنطقة الشرقية.

وقالت شرطة المنطقة الشرقية اليوم في بيان لها اليوم الجمعة إنه تم إلقاء القبض على فتاة، لم يتم الكشف عن هويتها، بعد قيامها بنشر مقطع فيديو (عبر وسائل التواصل الاجتماعي) مخالفًا للنظام العام.

وأضاف البيان أن نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أصدر أمرا للإمارة بالقبض على الفتاة.

وظهرت الفتاة المذكورة "عبر مقطع فيديو متداول" وهى ترقص "كيكي" بجوار سيارتها، ما يُعد مخالفة للنظام العام، والأنظمة المرورية.

وكان الشاعر السعودي مانع بن شلحاط فاجأ متابعيه على مواقع التواصل بعد أن نشر مقطع فيديو، وهو يمارس تحدي رقصة "كيكي."

وكان بن شلحاط يرقص في الفيديو بشكل عفوي، وهو يسير بجانب سيارته على أنغام أغنية أجنبية، أثار ضجة واسعة في المملكة، حيث برز وسم يحمل اسمه "#مانع_بن_شلحاط"، بين الهاشتاجات الأكثر نشاطا في المملكة، الأربعاء الماضي.